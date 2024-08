Final Fantasy 7 Remake 3 conterrà una versione migliorata ed espansa di Queen's Blood

Tanto da diventare un elemento su cui gli sviluppatori si sono voluti soffermare nel panel andato in scena a Washington, con Hamaguchi a confermare che "al momento stiamo preparando una versione migliore ed evoluta di Queen's Blood per il prossimo titolo".

Durante una recente Convention Otakon a Washington, il director di Square Enix, Naoki Hamaguchi , ha riferito qualcosa su Final Fantasy 7 Remake 3 , gioco che ufficialmente non è ancora stato annunciato ma che è chiaramente in lavorazione già da tempo presso il team, e che conterrà a quanto pare una versione migliorata ed espansa di Queen's Blood .

Un gioco dentro al gioco

Si tratta peraltro di una menzione importante, sebbene brevissima, perché finora Square Enix non ha parlato molto in forma ufficiale di Final Fantasy Remake parte 3, titolo di cui non sappiamo ancora molto.



A quanto pare, intanto avrà il mini-game in versione migliorata e arricchita: Queen's Blood è stato introdotto prima in Final Fantasy 7 Rebirth come attività secondaria da svolgere, al di fuori dell'azione di gioco standard, ma è stato talmente apprezzato da comparire anche in seguito.

Non solo si tratta di un gioco di carte piuttosto complesso, con proprie regole e partite coinvolgenti, ma la sua presenza influisce anche nel gioco stesso, visto che nuove carte collezionabili possono essere conquistate svolgendo delle quest, andando dunque ad arricchire anche il gameplay standard.

Di recente, il director di Final Fantasy 7 Remake 3 ha detto cosa possiamo aspettarci dal gioco, tra esplorazione e finale, ma non ci sono ancora informazioni sulla sua uscita.