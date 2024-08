Sega ha registrato il marchio Yakuza Wars: è un nuovo gioco nella serie Like a Dragon?

In attesa di ulteriori informazioni, è emerso nelle ore scorse che Sega ha registrato di recente il nuovo marchio "Yakuza Wars", ed è facile vederci un possibile collegamento con la serie Like a Dragon, considerando che era precedentemente conosciuta con il nome Yakuza, in occidente.

La registrazione risale al 26 luglio ed è stata resa pubblica oggi, dunque si tratta di una cosa decisamente fresca, e come al solito è difficile dare un significato preciso a questa azione che potrebbe essere semplicemente cautelativa, oppure essere legata a un progetto non necessariamente in sviluppo attivo.

Tuttavia, è in dubbio che l'RGG Team stia lavorando a un nuovo capitolo della serie, sebbene non si sappia, al momento, se la prossima uscita da parte dello studio sia questo oppure un nuovo Judgment, altro franchise che dovrebbe proseguire nel prossimo futuro.