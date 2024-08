Half-Life 3 è in sviluppo? Un progetto in lavorazione presso Valve ha scatenato subito le voci

A dire il vero non ci sono indizi veri e propri al riguardo: di recente, il sito dell'attrice e doppiatrice Natasha Chandel ha riportato, tra i lavori in corso, un misterioso "Project White Sands (video game)" per Valve, senza però far trapelare ulteriori dettagli, ma tanto è bastato.

Risorgono subito le voci di corridoio su Half-Life 3 , con l'emersione di dettagli su un nuovo progetto in sviluppo presso Valve , il quale pare sia indicato come Project White Sands e che i fan stanno collegando insistentemente con il terzo capitolo della celebre serie.

Riparte subito l'hype per Half-Life 3

Questo collegamento logico è bastato a scatenare teorie e voci di corridoio, tutte incentrate sul fatto che questo Project White Sands sia probabilmente un nome in codice per Half-Life 3, o quantomeno un gioco incentrato sul franchise in questione, come successo in precedenza con Half-Life: Alyx.



La questione è stata approfondita anche da Kyle McVicker, personaggio che ha fatto della costruzione di teorie su Valve una sorta di missione, il quale ha inserito anche questo Project White Sands nel quadro generale degli indizi che portano ad Half-Life 3.

Ovviamente si tratta sempre di speculazioni, ma McVicker condisce il tutto con elementi tratti da datamining a dare ulteriore consistenza alla questione, andando a dipingere un affresco di voci più o meno verosimili che, in un attimo, hanno rilanciato l'hype per un nuovo capitolo della serie principale di Valve.

Secondo il personaggio in questione, il nuovo gioco in sviluppo sarebbe un titolo non per realtà virtuale bensì un single player tradizionale, con protagonista "un personaggio dentro una tuta HEV", cosa che sembra stringere decisamente il cerchio.

In ogni caso, per il momento abbiamo indicazioni più consistenti sul fatto che Valve sta lavorando allo sparatutto multiplayer Deadlock, ma considerando che di recente è emerso come gran parte del personale della compagnia sia comunque impegnato nello sviluppo videoludico, viene da pensare che possa esserci qualcosa anche sul fronte Half-Life 3.