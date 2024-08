Il team di Xenoblade Chronicles assume per un nuovo e ambizioso RPG diretto da Tetsuya Takahashi

Il 1st Production Team di Monolith Soft, ovvero lo studio responsabile della celebre serie Xenoblade Chronicles, sta assumendo personale per un nuovo RPG di grandi dimensioni, diretto da Tetsuya Takahashi, uno degli autori principali proprio del franchise in questione.

L'informazione arriva proprio dal sito ufficiale della compagnia, che sta cercando sviluppatori da introdurre nel team per lavorare a quello che sembra essere il nuovo progetto principale di Monolith Soft, considerando che coinvolge la parte principale della forza lavoro all'interno della software house.

Ci sono diverse posizioni aperte al momento, tra i quali un designer per gli artwork in 2D, un designer dei personaggi in 3D, un progettista delle mappe in 3D, uno specialista in sviluppo delle ambientazioni, un field level designer, un assistente alla direzione, animatori in-game e progettisti degli effetti.