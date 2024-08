Shadows Of The Damned 2 si farà soltanto a una condizione

Suda51 non è contrario all'ipotesi della realizzazione di un Shadows Of The Damned 2 , ma naturalmente ha la necessità di far quadrare i conti, quindi ci penserà soltanto se l'edizione rimasterizzata del primo, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 31 ottobre 2024, farà delle buone vendite . Insomma, c'è ancora la possibilità di vedere il titolo culto per PS3 diventare il capostipite di una serie, ma a una precisa e comprensibile condizione.

Tutto dipende dalle vendite

Più precisamente, Suda51 ha detto in un'intervista concessa alla testata Gematsu, che se "abbastanza persone lo desiderassero davvero" e le vendite saranno elevate, allora un seguito diventerebbe "qualcosa a cui potremmo lavorare in futuro". Quando gli è stato chiesto che aspetto potrebbe avere un nuovo Shadows of the Damned, Suda51 ha fatto riferimento a Travis Strikes Again: No More Heroes, affermando che "potrebbe essere qualcosa sullo stile di Eight Hearts che va in missione per aiutare Garcia, per continuare la trama di Travis Strikes Again".

Parlando dell'edizione rimasterizzata di Shadows Of The Damned, lo sviluppatore ha spiegato che, Nintendo Switch a parte, supporterà i 4K a 60 fps su tutte le piattaforme e che l'audio sarà quello originale. Il gioco includerà una modalità New Game+ e i quattro costumi bonus già mostrati. Inoltre non ci sono stati tagli, quindi niente censure in vista. "Il gameplay è esattamente lo stesso dell'originale, quindi dovrebbe trasmettere le stesse sensazioni, nonostante sia più bello da vedere." Ha spiegato Suda.

Parlando dei prossimi giochi da rimasterizzare, l'autore giapponese ha citato Flower, Sun, and Rain per PS2 e Nintendo DS. "È un vecchio titolo Grasshopper e i fan lo chiedono da molto tempo. Vogliamo davvero farne una remaster e pubblicarla su Steam, ecc., per assicurarci che sopravviva come parte del catalogo di Grasshopper Manufacture".