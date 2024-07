Shadows of the Damned: Hella Remastered ha una data di uscita, svelata assieme a un nuovo trailer

Gli sviluppatori di Grasshopper Manufacture hanno annunciato la data di uscita di Shadows of the Damned: Hella Remastered . Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam ad "Halloween 2024", ovvero il 31 ottobre . L'annuncio è stato accompagnato da un chiassoso trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Le novità della remaster

Come possiamo vedere nel trailer qui sotto, Shadows of the Damned: Hella Remastered includerà una serie di novità, come ad esempio la modalità New Game Plus, il supporto alla risoluzione 4K sulle piatteforme che la supportano e costumi aggiuntivi, come "Demonio Garcia," "Ocho Corazones," "Placa Garcia," and "Kamikaze Garcia."

Pubblicato nel 2011 su PS3 e Xbox 360, Shadows of the Damend è un action prodotto da Grasshopper Manufacture che ha visto il coinvolgimento di una sorta di dream team, che conta nomi come Suda51, Shinji Mikami, Massimo Guarini e Akira Yamaoka. Il risultato finale non fu all'altezza delle aspettative, come spiegato anche nella nostra recensione, ma parliamo comunque di un gioco che ha trovato molti estimatori e che dunque ha sicuramente senso riproporre in versione rimasterizzata alle nuove generazioni di giocatori.

La trama segue Garcia Hotspur, un cacciatore di demoni messicano che si avventura nella Città dei Dannati per salvare la fidanzata Paula, rapita da Felming, il Signore dei Demoni, facendosi strada con Johnson, un'arma demoniaca che può assumere varie forme, da una pistola a un lanciarazzi. Il gioco include un sistema di luce e oscurità, dove i nemici risultano più forti al buio e deboli alla luce, con i giocatori che possono usare questa meccanica per avvantaggiarsi nei combattimenti o risolvere uno dei tanti puzzle presenti nel gioco.