La closed beta di Marvel Rivals su Steam ha registrato ottimi numeri al lancio

Un debutto niente male, in attesa di una beta pubblica

Si tratta di un risultato sicuramente positivo, specialmente se consideriamo che parliamo di test a numero chiuso che richiedevano la registrazione per partecipare, segno del grande interesse che ruota intorno al titolo di NetEase Games. Rimanendo nell'ambito degli hero shooter, in confronto Concord ha fatto molto, molto peggio su Steam durante l'open beta che si è svolta nei giorni scorsi.

Uno scontro tra eroi e villain dell'universo Marvel in Marvel Rivals

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un (super) hero shooter 6v6, dove potremo vestire i panni di alcuni degli eroi e villain più celebri del mondo Marvel, come Spider-Man, Venom, Dr. Strange, Hulk, Magneto, Groot, Star-Lord e molti altri ancora, tutti caratterizzati da abilità e poteri differenti e che rispecchiano le loro controparti dei fumetti. I personaggi sono suddivisi in classi differenti. Ad esempio, Venom grazie alla sua stazza è un Vanguard, ovvero una sorta di Tank molto resistente in grado di gettarsi tra i ranghi nemici per creare scompiglio, mentre Black Panther è un Duelist, ovvero specializzato nell'eliminare gli avversari con attacchi letali, ma è poco resistente.

Marvel Rivals è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con la data di uscita ancora da confermare. La closed beta continuerà fino al 5 agosto e si spera che verrà seguita da una versione di prova aperta a tutti prima della pubblicazione.