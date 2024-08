Apple Watch SE 3, la prossima generazione potrebbe essere in plastica

Apple Watch SE venne originariamente introdotto nel 2020, costituendo a tutti gli effetti la versione entry-level dello smartwatch di Cupertino, affiancandosi ad Apple Watch 6 nella lineup di quell'anno. Nella fattispecie, il dispositivo presentava lo stesso display e il case in alluminio previsto per il modello "maggiore", sacrificando al contempo alcune funzionalità esclusive presenti in Apple Watch Series 6, come per esempio il display always-on, il sensore ECG e un processore più nuovo per ridurre significativamente i costi di produzione.

Watch in plastic...is fantastic! Secondo quanto recentemente dichiarato da Mark Gurman all'interno della sua newsletter Power On, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Apple Watch SE 3 realizzato in plastica rigida. Tale scelta permetterebbe in primo luogo un abbattimento ulteriore dei costi di produzione, oltre a consentire ad Apple di sbizzarrirsi maggiormente nella proposta delle colorazioni. A questo punto, dato il risparmio che ne conseguirebbe in termini produttivi, due sono i possibili scenari a cui si potrebbe andare incontro: nel primo caso, Apple potrebbe mantenere lo stesso prezzo di partenza visto nella precedente generazione, aggiungendo al contempo alcune funzionalità come il display always-on o il sensore ECG. Nel secondo caso, invece, la compagnia potrebbe ridurre il prezzo di listino, mantenendo grossomodo le stesse funzionalità della generazione attuale. Apple Watch SE