Spuntate le foto del GameCube più raro che esista, che ha dato il nome anche all'emulatore

Un pezzo da museo

"Abbiamo delle foto dettagliate di uno dei primi GameCube fisici che siano mai stati realizzati," ha esordito consolevariations nel suo post, per poi spiegare "Si chiamava 'Nintendo Dolphin', questo GameCube è così raro che finora non avevamo l'autorizzazione per caricarlo su internet... fino a ora, sono in arrivo delle altre foto."

Il Nintendo GameCube non è una delle console di maggior successo di Nintendo, ma molti le sono ancora affezionati per via della sua forma unica, nonché per una libreria di giochi davvero notevole. "Dolphin" era il nome in codice della console in fase di lavorazione (conosciuta anche come N2000 e Project Dolphin) e il prototipo che potete vedere è davvero rarissimo. Le somiglianze con la versione finale della console ci sono, ma sono tante anche le differenze, a partire dal logo sulla parte centrale della scocca.

Insomma, sicuramente si tratta di una curiosità che farà felici i fan di Nintendo e i retrogamer più accaniti.

L'unica foto esistente del Dolphin fino a questo momento

Per confronto, abbiamo aggiunto l'unica foto del Dolphin esistente fino a questo momento. Come potete vedere, non è proprio dettagliata come le nuove.