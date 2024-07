Il miglior emulatore di Wii e GameCube torna sulla piazza dopo 8 anni con una revisione della numerazione

Quindi niente Dolphin 5.0, ma Dolphin 2407 , in cui il numero è dettato dal mese di lancio della nuova versione (luglio 2024 in questo caso). Naturalmente, in caso di fix ci saranno delle aggiunte, come delle lettere (es Dolphin 2407a).

Il Dolphin, popolare emulatore che permette di giocare a titoli Wii e Gamecube , ha appena subito una revisione significativa del suo sistema di numerazione , nel più ampio progetto di rilancio del software, apparentemente fermo da 8 anni (in realtà sono state pubblicate diverse beta non conteggiate con il vecchio sistema).

Nuovo logo

Ad alcuni il nuovo sistema sembrerà meno chiaro del precedente, ma in questo modo non sembrerà che il progetto sia fermo, nel caso in cui non vengano lanciati aggiornamenti maggiori per molti anni.

Il nuovo logo del Dolphin

Nonostante l'importanza del cambiamento nella numerazione, l'aggiornamento in sé non introduce grosse novità. Infatti, non include nessuna correzione, aggiornamento o nuova funzionalità, e serve solamente a stabilire la nuova convenzione per i nomi degli aggiornamenti dell'emulatore. Delusi? Non vi preoccupate, perché presto le novità arriveranno eccome, almeno stando a quanto promesso dal team.

Intanto è stato cambiato anche il logo del Dolphin. Con MayImilae, la designer, che ha optato per un'immagine più "morbida" per riflettere la "maturità" dell'emulatore, ormai in sviluppo da più di dieci anni.

Come sempre è giusto ricordare che emulare non è un'attività illegale. Lo è il possesso di copie dei giochi di cui non si possiede un'edizione originale. Purtroppo spesso è l'unico modo per conservare le moltissime opere uscite su vecchi sistemi che non hanno più un mercato.