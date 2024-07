Outrun 2006: Coast 2 Coast aggiornato graficamente da una patch non ufficiale

Con gli anni OutRun 2006: Coast 2 Coast di SEGA è diventato un gioco di culto, per via del suo gameplay arcade frizzante e senza fronzoli. La comunità creatasi intorno al gioco ha continuato ad aggiornare la versione PC, migliorandola moltissimo dal punto di vista grafico e non solo.

In particolare lo sviluppatore emoose ha realizzato una patch che fa miracoli, tra riflessi migliorati, un supporto migliore per i controller, incluso quello per i grilletti a impulso di Xbox Series, la possibilità di utilizzare musica personalizzata, tempi di caricamento ridotti e ridimensionamento dell'interfaccia utente, oltre ad altre correzioni e modifiche.