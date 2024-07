Una missione tagliata da The Witcher 3: Wild Hunt è stata ripristinata grazie ad una mod

Il lancio del REDkit, ossia gli strumenti per il modding di The Witcher 3: Wild Hunt , ha già prodotto dei risultati notevoli, riportando alla luce anche alcuni contenuti tagliati , quindi non ufficiali, come una versione estesa del finale in cui Yennefer tiene un comportamento decisamente scioccante.

Scaricare e installare la mod

Come sottolineato da MerseyRockoff, "tutte le conversazioni, i personaggi, gli avvisi e le voci del diario presenti nella mod sono stati originariamente scritti da CD Projekt Red, ma sono stati da me ricreati e riportati in vita utilizzando il REDkit". Ciò significa che la mod Boat Races si inserisce perfettamente in The Witcher 3: Wild Hunt, con Geralt che ha conversazioni completamente doppiate con gli organizzatori delle gare e con vari abitanti del posto, che parlano di gare di barche competitive, oltre a poter sentire chiacchiere in strada sull'argomento.

Le gare permettono di scegliere se rappresentare Novigrad o Redania, i due grandi sponsor. Ci sono quattro tornei: la Regata di Novigrad, la Regata di Oxenfurt, la Sfida del Timoniere e il Rally dei Relitti. L'obiettivo è quello di passare il più velocemente possibile per dei checkpoint. Vincere frutta denaro e punti esperienza.

Installare la mod Boat Races è davvero facile: basta copiare la la cartella modBoatRaces in quella Mods presente nella cartella dove avete installato The Witcher 3, e la cartella dlcBoatRaces nella cartella DLC. A questo punto basta eseguire Script Merger per verificare la presenza di e il gioco è fatto.