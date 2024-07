New World: Aeternum, provata la versione console dell'MMORPG di Amazon

Chi ha seguito l'evoluzione di New World fin dal lancio è probabile che soffra ancora un po' di vertigini. Giocare al MMORPG pubblicato da Amazon Games è stato un sali-scendi continuo, col gioco che - nonostante l'iniziale successo di vendite - è stato dilaniato da mille difficoltà, tra server pieni di bot e cheater, problemi tecnici, un'esperienza end-game povera e un pessimo bilanciamento, rendendo la crescita del personaggio un grinding continuo e frustrante. Ciliegina sulla torta, una serie di polemiche attorno ai temi e all'ambientazione simil-colonialista del gioco, che a onor del vero è anche una delle poche cose che distingueva New World dalla pletora di MMO fantasy o sci-fi di cui è pieno il mercato. A fronte delle polemiche, gli sviluppatori hanno continuato ad aggiornare il gioco e, dopo un primo tentativo di "reset" avvenuto lo scorso anno, il 15 ottobre 2024 faranno un nuovo rilancio in concomitanza dell'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non sarà rivoluzionario ai livelli di Final Fantasy 14: A Realm Reborn, ma New World: Aeternum - questo il nome che sarà dato al gioco dopo l'aggiornamento - non si limiterà a introdurre un'interfaccia e dei controlli pensati per chi gioca su console, ma aggiungerà un'enorme quantità di contenuti inediti e andrà a modificare molti degli elementi originali, col duplice obiettivo di accogliere un nuovo pubblico e di riavvicinare l'utenza della prima ora. Quando manca ancora qualche mese all'uscita, c'è stata l'occasione di incontrare gli sviluppatori e provare per un'ora abbondante Aeternum, così da avere un assaggio di questo *New* New World.

La versione console Quando un MMO nato su PC (e pensato per essere giocato con mouse e tastiera) arriva poi su console è sempre un terno al lotto. Il più delle volte è evidente come il supporto al controller sia stato aggiunto in un secondo momento, con l'esperienza che non è mai davvero piacevole e naturale. L'archetipo Ranger permette di partire equipaggiati come perfetti Robin Hood Il team di New World: Aeternum ha invece ripensato l'intera interfaccia e implementato i controlli col pad in maniera attenta; le icone a schermo, i tasti per bloccare la telecamera su un nemico e un nuovo menù radiale permettono di controllare e selezionare le abilità del personaggio in maniera abbastanza rapida, e il feeling nei combattimenti e nell'esplorazione è molto vicino a quello di un tipico action RPG su console, con tutte le differenza e i compromessi che un MMORPG può avere. Gli sviluppatori promettono una totale parità di funzioni e contenuti tra le diverse versioni, che permetteranno di giocare in crossplay a prescindere dalla versione che si possiede. L'inizio del gioco è stato ampiamente ripensato, sia per spiegare meglio i controlli, sia per rendere i primi minuti più coinvolgenti. La scena del naufragio iniziale (che in New World si vede solo attraverso una cinematica dopo la creazione del personaggio), adesso è interattiva e vede i giocatori combattere a bordo della nave in fiamme: gli eventi e le ambientazioni, fino all'arrivo sulla terraferma e le prime missioni di raccolta, restano le stesse del gioco originale, ma in Aeternum appaiono nettamente più curate, con scene d'intermezzo più ricche, dialoghi più interessanti e scenari più dettagliati. Anche se non siamo andati oltre la prima ora di gioco, gli sviluppatori affermano che miglioramenti di questo tipo si troveranno un po' in tutta l'avventura, e che in generale l'esperienza di crescita del personaggio fino al livello 65 è ora più piacevole, sia nella qualità delle missioni che nel modo in cui gli eventi vengono raccontati. Un assaggio dei nuovi dialoghi c'è già con i personaggi coinvolti nelle prime missioni, ma purtroppo l'avatar del giocatore resta prevedibilmente muto, guardando imbambolato i suoi compari come spesso avviene in altri MMO di questo tipo e rovinando parzialmente il lavoro fatto per rendere gli scambi tra i personaggi più realistici e interessanti.

L'editor del personaggio L'editor del personaggio è stato ampiamente arricchito, con nuove opzioni estetiche per creare il proprio avatar. Sono stati poi aggiunti nuovi archetipi che si possono scegliere direttamente alla creazione del personaggio, e che influenzano l'equipaggiamento con cui si inizia l'avventura. Non è però una decisione determinante per la propria esperienza, e andando avanti è tranquillamente possibile ottenere armi e abilità di altri archetipi.

Contenuti ed edizioni Come detto, chi non gioca a New World dal debutto del gioco si ritroverà all'arrivo di Aeternum con una grossa quantità di contenuti nuovi. Già adesso ci sono intere zone nuove, un maggior numero di armi, le spedizioni e la possibilità di spostarsi sulle cavalcature. In New World: Aeternum si potrà liberamente nuotare in acqua In occasione del gioco su console la lista delle novità si arricchisce ancora di più, con l'arrivo della prima zona PvP e della prima incursione per dieci giocatori, così come la possibilità di nuotare e di affrontare diversi contenuti aggiuntivi pensati per l'end-game. Consapevoli del fatto che una parte della community preferisce giocare in solitaria, gli sviluppatori hanno poi aumentato la quantità di missioni e boss pensati per essere affrontati da soli. New World: Aeternum sarà disponibile in digitale su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam a partire dal 15 ottobre 2024, al prezzo di 59,99€. Ci sarà un'edizione Deluxe, disponibile a 79,99€ e che includerà un orso come cavalcatura esclusiva e skin per armature. Una zona pensata interamente per il PvP sarà aggiunta in New World: Aeternum Per i vecchi giocatori della versione PC ci sono però buone notizie, visto che chi ha già acquistato New World e l'espansione Rise of the Angry Earth avrà accesso a tutti i contenuti di Aeternum senza costi aggiuntivi.

Con New World: Aeternum, Amazon Games non solo intende rilanciare il gioco ed espandere il suo regno virtuale nel mondo delle console, ma punta anche a rivoluzionare il suo MMORPG con tanti nuovi contenuti e una maggiore attenzione per la narrazione e la personalizzazione dell'esperienza. Pad alla mano, il primo impatto con l'interfaccia console è sicuramente promosso, e nonostante fosse tutto molto familiare, l'inizio del gioco ha dato un assaggio delle migliorie introdotte dagli sviluppatori. Nell'attesa di scoprire come sarà accolto il gioco dall'utenza console, speriamo che il resto dell'avventura sia tutta allo stesso livello.