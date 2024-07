Atreus di God of War è un personaggio terribile, per l’autore della serie

In una nuova intervista con John Garvin, il director di Days Gone, David Jaffe, l'autore originale della serie God of War su PS2 e PS3, ha dato la sua opinione su Atreus, il figlio di Kratos, definendolo un "personaggio terribile" sia dal punto di vista visivo che del gameplay (andate al minuto 2:13 del video).

Insomma, pare proprio che il figlio di Kratos non sia piaciuto nemmeno al padre di Kratos, a cui dà fastidio il modo in cui è stato rappresentato negli ultimi due episodi, in particolare in God of War Ragnarok.