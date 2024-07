L’autore di Prince of Persia ha condiviso alcune curiosità sullo sviluppo di The Last Express

Jordan Mechner , autore reso famoso dai successi di Karateka e, soprattutto, Prince of Persia, ha svelato alcuni retroscena dello sviluppo di un altro suo celebre titolo: The Last Express , pubblicato nell'ormai remoto 1997. Si tratta di un'avventura punta e clicca ambientata sul treno Orient Express poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il giocatore è coinvolto in una storia fatta di omicidi, amore e intrighi politici.

Tutti a bordo!

Se ricordate, era un titolo unico e molto originale per la sua storia non lineare che si svolgeva in tempo reale e per il suo stile visivo "art nouveau" creato utilizzando attori dal vivo, successivamente ricalcati con la tecnica del rotoscoping, già usata da Mechner in Prince of Persia.

Mechner ha ora condiviso alcuni retroscena interessanti su The Last Express nel suo blog ufficiale, in cui ha raccontato la fondazione di Smoking Car Productions, le fasi di scrittura dell'avventura, con il suo collaboratore Tomi Pierce, di vari viaggi di ricerca sull'Orient Express e altro ancora.

Ampia anche la parte dedicata al casting, in cui Mechner sta condividendo i primi test fatti con il rotoscoping, delle foto personali, dei test di animazione pre-produzione e delle sessioni di casting mai viste prima.

Si tratta di un materiale davvero interessante, che starebbe bene in un documentario videoludico di Digital Eclipse nello stile di The Making of Karateka. A Mechner piacerebbe. In effetti piacerebbe anche a noi. Comunque sia, attualmente The Last Express è disponibile su GOG e Steam. L'obiettivo di Mechner è che prima o poi arrivi anche su altre piattaforme, per dare possibilità anche a un pubblico che non lo conosce di provarlo.