Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi della prima metà di luglio

Come di consueto, facciamo una panoramica dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass nel corso della prima metà di luglio, con una buona infornata di titoli.

Nonostante si tratti di un periodo piuttosto spento sul fronte delle grandi uscite videoludiche, il Game Pass prosegue il suo percorso con un ottimo ritmo anche nel mese di luglio, proponendo uscite non proprio inedite in senso assoluto, ma anche con alcune novità che riguardano, nello specifico, l'ambito Xbox. Anche in questo caso, l'offerta si concentra soprattutto sui giochi indie, vera e propria costante del servizio Microsoft, con una selezione che punta a coprire una notevole quantità di generi, esperienze di gioco e atmosfere diverse. Tra questi troviamo due novità assolute, con uscita al lancio nel catalogo del Game Pass, un ritorno particolarmente gradito e due o tre port di titoli molto apprezzati, dunque anche in questo caso siamo di fronte a una mandata di notevole interesse. Ricordiamo peraltro i sei giochi che lasceranno il catalogo a metà luglio, l'arrivo di Wartales in versione Xbox One (dopo quelle PC e Xbox Series X|S disponibili già da alcuni mesi) e rimaniamo in attesa di ulteriori novità in arrivo nella seconda metà del mese, ma intanto diamo dunque un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di luglio.

Journey to the Savage Planet - Cloud, Console e PC, 3 luglio Un gradito ritorno nel catalogo di Game Pass, Journey to the Savage Planet mette in scena un'intelligente rappresentazione dello sci-fi classico ma filtrato attraverso un'ottica anche fortemente ironica. Una scena di esplorazione aliena in Journey to the Savage Planet È forse questo uno dei punti di forza maggiori di questo gioco da parte di Typhoon Studios, che per il resto però presenta anche una convincente struttura ludica come action adventure in prima persona. Incaricati di esplorare il misterioso e selvaggio pianeta ARY-26, in qualità di dipendenti/esploratori di una compagnia spaziale, ci troviamo a doverci aprire la strada verso le varie zone del mondo alieno, affrontando elementi di sopravvivenza e anche fauna e flora non necessariamente pacifici. L'evoluzione del protagonista e del suo equipaggiamento determina peraltro alcuni elementi in stile metroidvania in Journey to the Savage Planet, che ci stanno sempre bene.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 - Cloud, Console e PC, 3 luglio Cosa fare di meglio con tutte le licenze Nickelodeon se non una grande guerra tra personaggi in stile Smash Bros? Ecco appunto Nickelodeon All-Star Brawl 2, secondo capitolo dell'action picchiaduro che vede scontrarsi le grandi star del celebre network televisivo, in un variopinto caos che spazia tra stili, atmosfere e situazioni decisamente diverse. Personaggi Nickelodeon in azione in Nickelodeon All-Star Brawl 2 In effetti, non è facile vedere SpongeBob menare Garfield, le Tartarughe Nonja contro Korra o Aang contro Jimmy Neutron, ma quello che colpisce di Nickelodeon All-Star Brawl 2 è che si tratta anche di un gioco ben costruito sul fronte del gameplay, andando ben oltre alla mera proposta - già allettante di suo - di 17 franchise in lotta tra loro all'interno di un singolo picchiaduro. Nello stile reso famoso da Smash Bros, anche in questo caso le meccaniche di gioco prevedono elementi platform, action e picchiaduro classico, in un misto variegato che funziona particolarmente bene.

Cricket 24 - Cloud, Console e PC, 9 luglio Non si può dire che si tratti di una disciplina propriamente popolare dalle nostre parti, ma se vi sentite in vena di provare sport esotici potete dare un'occhiata a Cricket 24, ovvero la simulazione ufficiale dell'attività in questione. Un momento in partita di Cricket 24 Viene presentato dagli sviluppatori come il culmine della serie, che include una grande quantità di squadre provenienti da tutto il mondo in varie competizioni come The Ashes, KFC BBL, Weber WBBL, The Hundred, Caribbean Premier League nonché svariate squadre professionistiche indiane T20. Oltre a un'enorme quantità di team, stadi e contenuti vari, il gioco sfrutta un sistema rielaborato di simulazione della fisica per quanto riguarda palla e giocatori, oltre ovviamente alle nuove introduzioni in termini di licenze e contenuti. Insomma, se vi sentite in vena di sperimentare questa strana mania anglosassone, questa è l'occasione migliore. D'altronde, vista la crisi della nazionale di calcio potrebbe non essere un male darsi un po' al cricket.

The Case of the Golden Idol - Cloud, Console e PC, 9 luglio Tra le tante proposte in ambito indie spicca The Case of the Golden Idol, un gioco davvero da non sottovalutare, visto che è probabilmente una delle migliori avventure grafiche di questi anni, nell'accezione più investigativa del genere ma con uno stile davvero molto particolare. Una scena di The Case of the Golden Idol che mostra lo strano stile grafico dell'avventura Oltre a una costruzione degli enigmi davvero interessante, The Case of the Golden Idol conta su una narrazione di alto profilo, che si sposa perfettamente alla particolare ambientazione scelta. Nel gioco, ci troviamo a indagare su 12 morti misteriose avvenute nel XVIII secolo, in un arco di tempo che abbraccia circa 40 anni. In maniera simile a Pentiment, anche in questo caso ci troviamo a percorrere un lungo percorso, cercando di mettere insieme gli indizi e arrivare a delle conclusioni con una notevole libertà di scelta, cercando di scoprire i misteri legati all'idolo d'oro ed eventualmente i colpevoli dei crimini. La quantità di premi raccolti dovrebbe rendere evidente il valore di questa particolare produzione, tra i download più consigliati di questa estate su Game Pass.

Neon White - Cloud, Console e PC, 11 luglio Uno dei titoli più noti tra quelli in arrivo questo mese è Neon White, dopo una lunga attesa finalmente in arrivo anche su Xbox e direttamente all'interno del catalogo di Game Pass. È un altro titolo da non lasciarsi sfuggire, considerando uno degli indie più convincenti tra costruzione del gameplay e del mondo di gioco. Uno degli strani scenari metafisici di Neon White La sua struttura ibrida mette insieme l'action platform in prima persona e il puzzle, caratterizzando il tutto con un particolare stile grafico che costruisce un'ambientazione surreale. Protagonista della storia è un assassino scelto dall'inferno per dare la caccia a demoni, scontrandosi con altri cacciatori che, come noi, vogliono conquistarsi la possibilità di vivere per sempre in paradiso. Tra azione frenetica e un particolare sistema di abilità del protagonista basato sulla conquista e selezione di carte, c'è spazio anche per una certa narrazione alla scoperta del passato di Neon White, i cui frammenti si ricompongono progressivamente mentre incontriamo ed eliminiamo gli altri assassini, che sembrano avere qualcosa di misteriosamente familiare.

Tchia - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 11 luglio Perfettamente in linea con il clima estivo arriva Tchia, una delle esperienze più rilassanti e piacevoli in termini di esplorazione libera e contemplazione dell'ambiente in un videogioco. Tchia a bordo di un catamarano L'idea degli autori Awaceb alla base del progetto era infatti anche la volontà di promuovere il paese natale del team, ovvero la Nuova Caledonia, agli occhi del mondo videoludico: il vero protagonista della fantastica avventura di Tchia alla ricerca del padre rapito dal crudele tiranno Meavora è dunque l'arcipelago, esplorabile con una notevole libertà grazie ai poteri della ragazza. Il percorso ci porta a navigare su catamarani, esplorare isole, trasformarci in animali e suonare l'ukulele all'interno di varie sfide da avventura classica, ma quello che conta soprattutto è la meraviglia ambientale che ci circonda in questo paradiso tropicale. La grafica stilizzata è in grado di trasfigurare la natura in una sorta di sogno interattivo i cui colori, la luce e l'atmosfera generale riescono perfettamente nell'intento di trasferirci in questa Nuova Caledonia reinterpretata, alla scoperta della cultura locale.

Magical Delicacy - Cloud, Console e PC, 16 luglio C'è sempre spazio per un po' di metroidvania, che troviamo sempre più spesso all'interno di gameplay compositi e sperimentali, con Magical Delicacy a ricoprire il ruolo di esempio di questa tendenza per quanto riguarda questa mandata di titoli su Game Pass. La protagonista di Magical Delicacy in cucina In questo caso abbiamo a che fare con una particolare avventura 2D in pixel art con elementi che derivano dal celebre sotto-genere ibrido, mettendo in scena le gesta di Flora, una "cuoca avventuriera" trasferitasi nello strano paese di Grat per ampliare le proprie conoscenze in fatto di magia. Flora si ritrova ben presto coinvolta in una serie di avventure legate ai vari abitanti del luogo, quali la coinvolgono in quest e missioni di vario tipo, portandola a scoprire nuovi scenari e accrescere le proprie abilità in termini di cucina e magia. Magical Delicacy mischia elementi platform ad altri in stile action adventure, con un'impostazione che ricorda i metroidvania ma con l'aggiunta anche di un sistema di cucina piuttosto complesso e profondo. Il tutto, ovviamente, condito da magia e un'atmosfera veramente rilassata e adorabile.

Flock - Cloud, Console e PC, 16 luglio Il secondo debutto direttamente all'interno del catalogo di Game Pass per questa mandata è rappresentato da Flock, un'adorabile esperienza che mischia il puzzle con il volo e la raccolta di creature. È un gioco molto strano, come possiamo facilmente aspettarci dagli autori di Hohokum e I Am Dead: si tratta di un titolo multiplayer cooperativo dove i giocatori impersonano dei "pastori" volanti, ovvero delle creature volatili intente ad attirare ognuna un proprio stormo composto da varie altre creature di diversa tipologia. Flock viene definito un'ode alla gioia del volo e della scoperta, e in effetti queste sono le sue caratteristiche principali: partendo da un piccolo stormo di pecore alate, ci troviamo a far volare queste creature verso nuovi pascoli, facendole evolvere e prosperare. Scoprendo nuovi luoghi, è possibile scoprire ulteriori creature e far crescere i loro manti, usandoli poi per creare vari capi di abbigliamento.