La generazione PS2 rischiò di giocare al tie-in di uno dei peggiori film d’animazione di sempre

Foodfight! è un film animato di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare, anche perché è di una bruttezza disarmante per risalire al 2012, anno in cui l'animazione in computer grafica aveva già prodotto diversi capolavori, come Alla Ricerca di Nemo (tanto per citarne uno fra i molti possibili, oltretutto del 2003). Come se tanto orrore non bastasse, pare che fosse in sviluppo anche un tie-in ufficiale per i sistemi più diffusi della generazione PS2, fortunatamente mai arrivato sul mercato. Ora però è emerso del materiale video che lo mostra in azione.