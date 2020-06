Facebook, Dark Mode per l’app in fase di test: le novità

Desiderate da tempo poter navigare su Facebook con la Dark Mode? Magari preferireste farlo non necessariamente da un PC Windows 10, ma direttamente dall'app per dispositivi mobile Android e iOS, spesso più comoda. Molto bene: presto ne avrete la possibilità.

Altro che leak e rumor: questa volta la conferma arriva direttamente da Facebook a SocialMediaToday: la modalità scura, nel momento in cui scriviamo, è già in fase di test per l'app. Qualcosa era cambiato già negli scorsi giorni, quando ci si era accorti di certi cambiamenti nella palette cromatica di Facebook su smartphone. Se non notate alcun cambiamento di sorta, non preoccupatevi: solo "una piccola percentuale degli utenti" può attualmente già fruire della Dark Mode di Facebook su mobile.

La modalità scura di Mark Zuckerberg è in realtà in ritardo proprio sull'app di Facebook su Android e iOS, dato che altre l'hanno già ricevuta: tra queste Instagram, Messenger e WhatsApp. Questo è strano anche tenendo in considerazione gli utenti complessivi proprio da dispositivi mobile, pari a tre miliardi secondo gli ultimi calcoli. Meglio tardi che mai comunque, non trovate? Eccovi delle immagini che vi mostrano in anteprima come sarà la Dark Mode.

Anche lato videochiamate Facebook sta cercando di tenere il passo, grazie al lancio di Facebook Messenger Rooms, che supporta fino a 50 presenze nello stesso momento.