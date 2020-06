Acer rinnova la linea Predator con desktop, laptop, monitor e accessori

Acer ha rinnovato la sua offerta per i videogiochi con dei nuovi PC desktop, dei nuovi laptop, dei monitor e una serie d'accessori davvero interessanti. L'obiettivo è quello di soddisfare il più alto numero di giocatori possibile.

"La nostra gamma gaming più recente è dotata di alcune delle tecnologie più innovative e potenti disponibili oggi", ha dichiarato Jerry Kao, Co-COO di Acer. "In qualità di leader dell'industria gaming, supportiamo i giocatori per ottenere un vantaggio rispetto ai propri avversari, grazie a sistemi e dispositivi potenti e ricchi di funzionalità che offrono facilità d'uso e comfort."

Vediamo i prodotti proposti relativamente ai segmenti desktop, monitor e accessori:

Monitor Predator X25- Gaming incredibilmente veloce a 360 Hz

Questo potente monitor gaming da 24,5 pollici a 1920 x 1080 pixel vanta un refresh rate super veloce di 360 Hz per offrire ai giocatori un'animazione il più fluida possibile. Dotato dei più recenti processori NVIDIA G-SYNC, il Predator X25 offre un'ottima gaming eperience, ricca di funzionalità avanzate che rendono i giochi il più realistici possibile.

Predator X25 può anche regolare automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alla luce ambientale. Grazie a LightSense, Predator X25 rileva la quantità di luce presente nell'ambiente e modifica automaticamente le impostazioni di luminosità per massimizzare il comfort di visione. AdaptiveLight regola automaticamente la retroilluminazione del monitor in base alla luce ambientale nella stanza, mentre ProxiSense ricorda ai giocatori di fare una pausa dopo un determinato intervallo di tempo. Questo monitor è anche ergonomico: si può regolare con una inclinazione da -5 a -25 gradi, una rotazione di +/- 30 gradi, una regolazione in altezza fino a 12 centimetri e un pivot di +/- 90 gradi.

Monitor Serie Predator XB3 - Gameplay fluido, grafica brillante

Acer annuncia quattro monitor della serie Predator XB3: Predator XB323QK NV da 31,5 pollici, Predator XB273U GS, Predator XB273U GX da 27 pollici e Predator XB253Q GZ da 24,5 pollici. Sono tutti compatibili con la tecnologia NVIDIA® G-SYNC®, con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz e risoluzione fino a 4K UHD. Questa nuova linea di monitor offre un gameplay fluido e ampi angoli di visione di 178 gradi. Il displayHDR 400 supporta immagini straordinariamente luminose con elevato contrasto e precisione del colore, mentre il tempo di risposta fino a 0,5 ms (G to G) in overdrive riduce drasticamente il motion blur nelle immagini in rapido movimento. La nuova linea include Acer Adaptive light e mette i giocatori a proprio agio durante le lunghe sessioni di gioco grazie ad un supporto che permette di regolare inclinazione, rotazione, pivot e altezza. RGB LightSense consente inoltre ai giocatori di scegliere fra una varietà di effetti di illuminazione, tra cui colore, velocità, durata e luminosità, che si possono sincronizzare con il gameplay, la musica o i video.

Predator Orion 9000 - Prestazioni estreme per professionisti e giocatori esperti Progettato per giocatori esperti e professionisti, il nuovo Predator Orion 9000 (P09-920) offre prestazioni estreme, raffreddamento avanzato e facilità di aggiornamento. Questa serie è un mostro di potenza al servizio del gaming, che racchiude potenti processori fino all'Intel® CoreTM i9 Extreme Edition, due schede grafiche NVIDIA® Geforce® RTX® 2080Ti in modalità SLI, fino a tre HDD da 3,5 pollici e due SDD da 2,5 pollici, con un dock USB 3.2 Gen2 Type-C per l'hot-swap di SSD/HDD. Tre ventole Predator FrostBladeTM da 4,7 pollici forniscono fino al 16% in più di flusso d'aria e aumentano del 55% la pressione statica rispetto alle generazioni precedenti, mentre una ventola di raffreddamento a liquido della CPU mantiene bassa la temperatura quando le battaglie diventano bollenti. KillerTM E3100G e Intel® WiFi 6 integrati consentono una connettività wireless veloce e affidabile. Per attivare l'overclocking basta il semplice tocco di un pulsante. Un pannello 2 laterale in vetro temperato edge-to-edge conforme EMI mette in mostra la colorata illuminazione ARGB delle ventole interne e si smonta senza attrezzi per semplificare gli aggiornamenti. Il telaio include una comoda base per le cuffie, le maniglie e le ruote.

Predator Orion 3000 - Prestazioni potenti in un Mid-Tower

I nuovissimi modelli Predator Orion 3000 sono pensati per i giocatori che desiderano un tower di medie dimensioni per divertirsi con i titoli preferiti o per tuffarsi nello streaming, senza rinunciare alle prestazioni. Grazie a un processore2 Intel® CoreTM i7 di decima generazione e alla GPU GeForce RTX 20702 SUPERTM è in grado di gestire un'ampia gamma di giochi. La configurazione si completa con 64 GB di memoria DDR4 da 2666 MHz, SSD PCIe NVMe fino a 1 TB2 e due dischi rigidi SATA3 da 3,5 pollici per modificare e archiviare video senza problemi. Due ventole Predator FrostBladeTM progettate su misura gestiscono efficacemente l'aspirazione di aria e l'espulsione del calore, per mantenere basse le temperature. Si può personalizzare l'illuminazione delle ventole e delle barre luminose verticali nella parte anteriore del case con effetti speciali, sfruttando fino a 16,7 milioni di colori tramite il software PredatorSenseTM. Un pannello laterale opzionale in vetro temperato conforme EMI permette di vedere i potenti componenti e l'illuminazione RGB colorata all'interno. Killer E2600 garantisce una connessione di rete gigabit ad alta velocità mentre la funzionalità2 Intel Wi-Fi 6 assicura prestazioni wireless ad alta velocità e con bassa latenza.

Nitro 50 - Un desktop funzionale per giocatori occasionali e principianti I desktop della serie Nitro 50 offrono prestazioni eccezionali per un gameplay senza lag e immagini fluide grazie a un processore Intel® CoreTM i7 di decima generazione e GPU fino alla GeForce RTX 2060 SUPERTM. Un Massimo di 64 GB di memoria2 DDR4-26662 consente poi le migliori prestazioni possibili. Contorni nitidi e LED rossi2 creano l'atmosfera per sessioni di gioco epiche, mentre il case da 18 litri sta perfettamente sopra o sotto alla scrivania. Il potente sistema di raffreddamento Predator FrostBladeTM mantiene bassa la temperatura e permette ai giocatori di regolare la velocità della ventola in tempo reale. Lo storage ad alta capacità comprende un SSD2 NVMe PCIe 1 TB e due HDD2 da 2 TB.

Predator Cestus 350 Mouse - Precisione, velocità e stile

Il mouse Predator Cestus 350 offre ai giocatori un controllo rapido e preciso senza fili. Diversi titoli richiedono diversi stili di gioco, ciascuno con le proprie impostazioni ottimali. Con Predator Cestus 350, i giocatori possono creare cinque profili personalizzati o sfruttare le impostazioni DPI predefinite (fino a 16.000) tramite il sensore ottico iper preciso Pixart 3335 e usare 8 pulsanti 3 programmabili, che consentono di ottimizzare il mouse per ogni gioco. Supporta inoltre la connettività wireless veloce, con una frequenza di polling di 1 ms/1000 Hz in modalità wireless e 0,5 ms/2000 Hz in modalità cablata.

Prezzi e disponibilità