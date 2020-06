Amnesia The Dark Descent, texure 4K, materiali rifatti e molto altro grazie a una mod

Amnesia The Dark Descent diventa più bello grazie a una mod che aggiunge texture 4K, rinnova alcuni materiali e rivede alcuni aspetti dell'engine. La mod si chiama "Remaster Mod" ed è opera di Florian, prolifico sviluppatore e grande appassionato dell'opera di Frictional Games.

Amnesia The Dark Descent è stato pubblicato nel 2010 su PC, per poi arrivare su molte altre piattaforme. Sviluppato usando l'HPL Engine 2, è diventato famoso tra le masse per i numerosi video Let's Play con youtuber urlanti. Se vogliamo è Amnesia che ha inventato PewDiePie.

La Remastered mod aggiunge texture 4K per tutti gli oggetti e le superfici. Alcune sono semplicemente le texture originali allargate quatto volte, mentre altre sono completamente nuove. Inoltre sono stati aggiunti i materiali PBR, sono stati rilavorati i soffitti e i pavimenti, e sono state riviste le normal, le specular e le height map.

La mod aggiunge anche la Parallax Occlusion Mapping, aggiorna gli shader e consente a ogni fonte di luce di proiettare ombre. Aggiunti anche dei riflessi e la possibilità di guardare attraverso le finestre. In fondo alla notizia trovate un video che mostra come appare il gioco con la mod installata.

Scaricatela, perché si tratta di un ottimo sistema per rendere meno faticosa l'attesa di Amnesia Rebirth, il prossimo capitolo della serie.

Amnesia: The Dark Descent - Remastered Mod su moddb