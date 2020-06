Iron Man VR, tutti i dettagli dagli sviluppatori: durata, ambientazioni e abilità di Tony Stark

Gli sviluppatori di Iron Man VR per PS4 con PSVR hanno fornito tutti i dettagli sul gioco, in uscita il 3 luglio, tramite il PlayStation Blog, parlando di durata, ambientazioni e abilità di Tony Stark. A parlare a nome della software house Camouflaj è stato il director Ryan Payton, che ha fornito davvero tantissime informazioni.

Parlando delle ambientazioni, queste saranno un miscuglio tra luoghi reali e luoghi tratti dall'universo di Marvel. Ad esempio sarà possibile esplorare l'elivelivolo dello S.H.I.E.L.D. e una fabbrica dismessa delle Stark Industries, nonché volarsene in giro per Shangai, evitando i palazzi. Inoltre sarà possibile visitare l'armeria di Stark, esaminando dal di fuori la sua corazza.

Tra le abilità utilizzabili da Iron Man ci saranno lo scatto, che come il nome fa intuire consentirà di accelerare a gran velocità, il pugno a razzo, l'attacco tipico di Iron Man, e diverse armi ausiliarie, sbloccabili nel corso del gioco. Ci saranno anche il colpo a terra, per causare dei veri e propri mini terremoti, e l'uniraggio, un devastante attacco speciale che si carica uccidendo i nemici.

Parlando di durata, Payton ha fatto capire che per finire Iron Man VR ci vorranno almeno 8-10 ore. Inizialmente il gioco doveva durare 4-5 ore, ma durante lo sviluppo i contenuti sono stati sostanzialmente raddoppiati. Durante il gameplay s'incontreranno anche dei comprimari, come Pepper Potts, Nick Fury e F.R.I.D.A.Y. (ce ne sono anche altri, ma non sono stati svelati).