Tales of Monkey Island è tornato disponibile su Steam e GOG

Tales of Monkey Island, l'avventura episodica con protagonista Guybrush Threepwood, nonché ultimo episodio della storica serie nata all'inizio degli anni '90 dalle fucine di Lucasfilm, è tornata disponibile su Steam e GOG, dopo la rimozione forzata dovuta al fallimento di Telltale Games.

Attualmente potete acquistare Tales of Monkey Island con uno sconto del 50% da entrambi i negozi. Si tratta della raccolta completa dei cinque episodi di cui è composta l'intero gioco, non più comprabili singolarmente.

Nel 2009, l'anno di uscita, Tales of Monkey Island fu lanciato anche per PS3, Nintendo Wii e sistemi mobile. Nessuna di queste altre versioni è tornata disponibile. Immaginiamo che le versioni PS3 e Wii non torneranno mai a esserlo.

Da notare che come sviluppatore viene indicato LCG Entertainment, mentre come publisher Athlon Games. Il primo ha rilevato parte del catalogo di Telltale dopo il fallimento e si sta occupando di rilanciarlo.

Nonostante non sia considerato come uno dei capitoli migliori, Tales of Monkey Island è sicuramente superiore a Escape from Monkey Island, il quarto capitolo. Quantomeno in questo Guybrush è tornato a essere più vicino a quello dei primi due episodi.

Tales of Monkey Island su Steam e su GOG.