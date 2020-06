Cyberpunk 2077, una spada famosa di The Witcher 3 è finita in qualche modo nel gioco

Una famosa e potente spada di The Witcher 3 è finita in qualche modo in Cyberpunk 2077, che la cita direttamente, pur trasfigurandola. In effetti non è più una spada, ma una macchina. Sì, proprio un'automobile.

Si tratta di una delle tante sorprese contenute nel gioco, ma è una di quelle che faranno felici i fan di entrambi i titoli. In The Witcher 3 la spada si chiama Aerondight, si trova in una fase avanzata del gioco e causa danni proporzionati al livello di Geralt di Rivia e ai nemici uccisi.

In Cyberpunk 2077 Aerondight è appunto un'automobile il cui motore diventa più potente se si investono i pedoni a tutta velocità (almeno questo è ciò che vanta il suo slogan). Non sappiamo se sarà presente effettivamente nel gioco e se sarà guidabile, visto che per ora è apparsa solo sulla pubblicità di una rivista, ma immaginiamo che potrebbe far parte del parco veicoli utilizzabili.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Le versioni next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X, arriveranno successivamente. Chi acquisterà la versione PS4 potrà accedere gratuitamente a quella PS5, così come chi acquisterà la versione Xbox One potrà accedere gratuitamente a quella Xbox Series X.