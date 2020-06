Final Fantasy 7 Remake: la colonna sonora è in vendita, nuovi concerti in arrivo

La colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake è da qualche giorno in vendita su Basecamp. L'album, chiamato Distant Worlds and A New World Collections, è acquistabile con un minimo di 8,50 dollari, circa 7,5 euro. Square Enix, inoltre, ha annunciato una nuova stagione di concerti in giro per il mondo. L'Orchestra World Tour porterà i più famosi brani della celebre serie di giochi di ruolo in giro per il mondo.

Distant Worlds and A New World Collections: music from FINAL FANTASY VII contiene 10 brani composti dal maestro Nobuo Uematsu e suonati dalla Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (i brani 1, 2, 4, 5, 10) dalla Distant Worlds Philharmonic Orchestra (6, 8, 9), dalla Distant Worlds Philharmonic Chorus con Lisa Roth come direttore d'orchestra (9), dall'Elmhurst College Concert Choir (5) e dalla Allmänna Sången (10). Il piano solista dei brani 3 e 7 è di Benyamin Nuss.

L'album può essere acquistato e comprato a questo indirizzo.

L'Orchestra World Tour ripartirà il 9 luglio a San Francisco, per poi arrivare il 30 ottobre a Londra, il 13 dicembre a Parigi e il 19 dicembre a Barcellona. Tutte le date possono essere trovate a questo indirizzo.