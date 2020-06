Bravely Default 2: lo sviluppo è quasi terminato, ma Fairy’s Effect chiude

L'account ufficiale di Twitter di Bravely Default ha annunciato che lo sviluppo di Bravely Default 2 è quasi terminato. Una buona notizia, che però arriva con una comunicazione non altrettanto piacevole per i fan della serie: i server del gioco mobile Bravely Default Fairy's Effect, infatti, chiuderanno il 31 agosto 2020.

Per chi non conoscesse il gioco, Bravely Default Fairy's Effect è una versione pensata per dispositivi mobile della serie disponibile solo in Giappone. Secondo i produttori Tomoya Asano e Masashi Takahashi è stato il successo di questa versione ad aver convinto i dirigenti di Nintendo e Square Enix a dare il via alla produzione del secondo capitolo.

I server di Bravely Default Fairy's Effect chiuderanno il 31 agosto e nel dare l'annuncio il team ne ha approfittato per richiamare l'attenzione su Bravely Default 2 che, a loro dire, è nelle fasi finali dello sviluppo.

"BDFE è stato un grosso successo ed è grazie a lui che lo sviluppo di Deafault 2 è potuto cominciare. I nostri ringraziamenti a tutto il team di sviluppo di BDFE e ai suoi giocatori. Adesso è il nostro turno! Lo sviluppo di Default 2 è finalmente nelle fasi finali. Teniamo duro!" si legge nel loro post.

Il nostro provato della demo di Bravely Default 2 ci aveva lasciato ottime sensazioni. Adesso non vediamo l'ora che il team di sviluppo non annunci i dettagli finali!