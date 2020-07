Cineweek torna oggi alle 13 con Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori

Cineweek, l'appuntamento settimanale con cinema e dintorni, torna oggi eccezionalmente alle 13 per parlare e commentare tutte le novità del patinato mondo di Hollywood, ma non solo. Come sempre, al timone di saranno Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori.

Come antipasto dell'UltraPop Festival, la puntata di oggi parlerà ovviamente, di quello che è successo lunedì sera in Gangs of London, ma poi spazierà su tutti gli argomenti del momento, dai gossip ai film che finalmente sono di nuovo in uscita.

Ci sarà spazio, ovviamente, anche per le vostre domande, quindi cominciate a lasciarle qui sotto nei commenti o preparatele per la diretta Twitch.

L'appuntamento è quindi alle 13 di oggi sul nostro canale di Twitch, non mancate.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!