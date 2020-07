Netflix, la nuova funzione Shuffle evita di perdere ore senza guardare nulla

Conoscete la NDPS? Si tratta della Netflix Decision Paralysis Syndrome, ovvero quella fastidiosa situazione in cui l'utente Netflix perde ore ed ore nello scegliere un film o una serie TV da guardare, salvo poi non vedere mai nulla. Una forma di paralisi che verrà combattuta con vigore da una nuova funzionalità in arrivo.

Questa funzionalità si chiama Shuffle, e attualmente è in fase di test su Netflix, come segnalato dalla redazione di Forbes. Si tratta di una feature molto particolare: se l'utente Netflix sta "perdendo" troppo tempo nello scegliere cosa guardare, Shuffle suggerirà da sé una nuova serie TV o un film mai visti prima. In questo modo sarà possibile cominciare subito a guardare qualcosa... qualsiasi cosa, purché la si guardi.

Ma soprattutto Shuffle evita di perdere ore senza guardare nulla, ipnotizzati dall'offerta del servizio di streaming casalingo. In effetti, tuttavia, Netflix non prenderà l'iniziativa completamente a caso: si baserà sullo storico di tutti gli episodi di serie TV e di tutti i film già visti dall'utente in questione, cercando di così di venire incontro ai suoi interessi e ai suoi gusti. Per ora solo un ristrettissimo numero di abbonati sembra avere a disposizione la funzione Shuffle, ma probabilmente entro la fine dell'anno debutterà un po' in tutti i paesi e per tutti i clienti.

Netflix, del resto, deve ora combattere più che mai contro la concorrenza, anche in seguito all'arrivo sul mercato del colosso Disney .