Disney+ giugno 2020, i nuovi film in arrivo nel catalogo del servizio video streaming

Disney ha annunciato i nuovi film in arrivo a giugno 2020 su Disney+, facendo una panoramica sulle novità proposte all'interno dei cinque universi che compongono il catalogo del servizio di streaming video appartenenti alla compagnia.

A dire il vero si tratta di introduzioni di quantità minore rispetto a quanto avevamo visto per i nuovi film di maggio 2020, ma si tratta comunque di novità molto interessanti. Le nuove introduzioni di maggior rilievo sono indubbiamente Artemis Fowl e Gli Incredibili 2, ma ci sono anche diverse altre novità che potranno interessare un po' tutti gli utenti del servizio Disney.

Il nuovo film Disney live action Artemis Fowl sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ da venerdì 12 giugno. Ispirato al primo libro della serie best seller firmata da Eoin Colfer e diretto da Kenneth Branagh, il film trasporta gli spettatori in nuovi mondi magici. Artemis Fowl è interpretato dall'esordiente Ferdia Shaw nel ruolo del protagonista, insieme a Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough, con Colin Farrell e Judi Dench.

Il 26 giugno sarà invece il turno de Gli Incredibili 2, seguito della celebre serie Pixar, mentre il 19 giugno arriverà X-Men: Dark Phoenix, ultimo film della serie Marvel che non ha riscosso grande successo in sala.

Vediamo dunque l'elenco dei nuovi film di giugno 2020 annunciati finora: