Project: Ragnarok il gioco tripla A di NetEase per PC e console si presenta in due video

Project: Ragnarok è stato presentato oggi da NetEase Games, la divisione videoludica del colosso cinese, con due trailer e sembra trattarsi di una produzione importante, un gioco tripla A con elementi adventure open world destinato ad arrivare su PC e console.

Nonostante la descrizione parli di un gioco caratterizzato da un'ambientazione mitologica nordica, a vederlo in video sembra riferirsi soprattutto al fantasy classico filtrato secondo l'ottica puramente orientale. La storia parla di un mondo dilaniato dalla guerra continua di nove razze diverse che cercano di lottare contro la distruzione.

Il giocatore interpreta il ruolo di un eroe che è stato evocato nel mondo per fermare questa distruzione, ovvero il Ragnarok, termine che in effetti richiama la mitologia norrena, anche se al di là di questo è difficile collocare l'azione visibile in un contesto particolarmente in linea con la visione scandinava.

In ogni caso, il gioco è un open world che sembra caratterizzato da ampi spazi aperti nei quali muoversi liberamente, con tanto di possibilità di arrampicarsi su pareti e lanciarsi nel vuoto, volando e planando.

Per il momento non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, al di là del fatto che sembra trattarsi di un action adventure con elementi forse RPG e ampie ambientazioni aperte e varie che propongono deserti, montagne, caverne, foreste e città-Stato, abitate da razze diverse e con caratteristiche differenti.

Restiamo anche in attesa delle piattaforme previste per il lancio, visto che il comunicato parla solo di PC e generiche "console", ma anche di iOS e Android. NetEase ha iniziato una notevole espansione nell'ambito dello sviluppo videludico anche occidentale, come dimostrato dal recente investimento in Behaviour Interactive.