Dragon Ball Super, il sogno di Vegeta si è avverato nel capitolo 60 del manga?

Se avete seguito a suo tempo Dragon Ball Z (e volendo Dragon Ball GT) probabilmente a quest'ora saprete qual è da sempre il sogno di Vegeta, uno dei principali protagonisti di manga e anime di Akira Toriyama. Superare Goku, naturalmente. Che ci crediate o meno, nel capitolo 60 del manga di Dragon Ball Super potrebbe finalmente essersi avverato. Ma come? Perché? Com'è possibile? Analizziamo attentamente la situazione.

Innanzitutto sappiate che da oggi 20 maggio 2020 il capitolo 60 di Dragon Ball Super è disponibile online per la lettura: gratis e legalmente, basta raggiungere il sito di Manga Plus. Ciò premesso, e qui iniziano ovviamente spoiler sui più recenti capitoli e sull'ultimo, Goku è stato sconfitto da Moro. Non è bastato l'Ultra Istinto, non è bastato l'aiuto dei compagni, il Divoratore di Pianeti è semplicemente troppo forte. Ed ecco che a salvare la situazione una volta tanto è arrivato proprio l'amico / rivale Vegeta.

Tanto per cominciare Vegeta ha finalmente appreso delle tecniche formidabili su Yardrat: oltre ad un allenamento spirituale generico, gli è stata insegnata una tecnica appositamente per sconfiggere moro, infine anche la capacità di usare il teletrasporto. D'accordo, l'ha usato una volta sola e per raggiungere la Terra, ma ha funzionato, e lo ha usato senza aiuti esterni. Ciò premesso, una volta giunto sulla Terra Vegeta ha salutato l'amico Goku e lo ha leggermente preso in giro per aver perso contro Moro nonostante l'Ultra Istinto.

Vegeta si è poi rivolto a Moro sostenendo di essere più forte di lui, e di qualsiasi rivale Moro abbia affrontato fino a quel momento. Data la sua sicurezza e le sue considerazioni sull'Ultra Istinto di Goku, è probabile che Vegeta questa volta abbia davvero superato il collega Saiyan, diventando più forte. Certo, ora bisognerà vederlo in azione contro il Divoratore di Pianeti ma tutto lascia presagire (finalmente) il superamento da parte dell'eterno rivale.

Voi cosa ne pensate, in proposito? Avete già letto il capitolo 60 del manga di Dragon Ball Super? E lo sapete che Goku Ultra Istinto ormai è già disponibile anche su Dragon Ball FighterZ?