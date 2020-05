Desperados 3 si mostra in video, tanti dettagli spiegati nel nuovo Explanation Trailer

Desperados 3 torna a mostrarsi con un nuovo video, un Explanation Trailer che, come dice il nome stesso, si presenta come una spiegazione un po' più approfondita sulle caratteristiche generali del gioco, che illustra dunque i meccanismi di base del gameplay e qualcosa su storia e ambientazione.

Desperados 3 è uno stealth game tattico in tempo reale, caratterizzato da un'ambientazione western. Per capire meglio cosa questo significhi sullo schermo, dunque, THQ Nordic ha deciso di analizzare le cose con più calma e attenzione, in modo da illustrarle precisamente ai giocatori in questo nuovo trailer.

La data di uscita del gioco è stata fissata per il 16 giugno su PC, PS4 e Xbox One, dunque non manca proprio molto a quando i giocatori potranno immergersi nelle origini dell'amato Desperados e provare dunque questo particolare gioco tattico western che torna in scena dopo anni di silenzio. Ognuno dei tanti e differenti scenari offrirà diversi modi per raggiungere i propri obiettivi e Desperados III permette di scegliere tra cinque eroi unici, ognuno con il proprio set di abilità.

Nel nuovo trailer vediamo in particolare alcuni aspetti del gameplay per quanto riguarda l'approccio stealth e lo scontro, con una spiegazione su cosa possono fare i coni visivi, il rumore degli spari o il fiuto dei cani da guardia o come è possibile sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio.

In precedenza, su Desperados 3 abbiamo visto Hector Mendoza in un nuovo trailer di gameplay, dopo l'annuncio della data di uscita ufficiale emerso il mese scorso. Per saperne di più, vi rimandiamo inoltre al Provato della beta da parte di Rosario Salatiello.