Super Mario 3D All-Stars è già il secondo gioco più venduto del 2020 su Amazon USA

Super Mario 3D All-Stars sta velocemente scalando le classifiche e a distanza di tre giorni dal suo annuncio risulta già essere il secondo gioco più venduto del 2020 su Amazon USA, a dimostrazione dell'attesa che circonda sempre ogni capitolo della serie Nintendo e anche di come la strategia della tiratura limitata sembri proprio funzionare.

Il gioco più venduto del 2020, sempre solo per quanto riguarda Amazon USA, risulta ancora essere Animal Crossing: New Horizons in base alla classifica generale e immaginiamo sia difficile riuscire a superarlo, viste le sue incredibili prestazioni in termini di vendite, ma se continua a questo ritmo Super Mario 3D All-Stars potrebbe riuscirci senza troppi problemi.

Ovviamente c'è da fare una serie di distinguo, ovvero il fatto che si tratti di un campione ancora limitato visto che si parla di un singolo rivenditore e della sola zona USA, ma questo risultato può essere indicativo del successo della nuova iniziativa Nintendo.

Da una parte la celebrità di una vera e propria icona videoludica come Mario rende qualsiasi nuovo titoli nella serie un enorme successo, dall'altra la tecnica scelta da Nintendo per la sua distribuzione sembra davvero funzionare: l'annuncio così ravvicinato con la data di uscita fissata al 18 settembre ha fatto subito schizzare in alto le prenotazioni del gioco, facendogli agilmente superare altri blockbuster di quest'anno come The Last of Us 2, dall'altra ovviamente la discussa scelta di renderlo disponibile per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 31 marzo 2021, ha spinto tutti coloro che lo vogliono a prenotarlo subito, temendo di non trovarlo disponibile successivamente.

Questo ha già innescato anche il classico meccanismo degli "scalpers", ovvero coloro che prenotano grandi stock del gioco per poi poterlo rivendere a prezzi folli, come sta già avvenendo online in USA. Ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars è una raccolta per Nintendo Switch che contiene Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.