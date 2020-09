Shadow Man Remastered torna a mostrarsi in un secondo teaser trailer

Shadow Man Remastered è tornato a mostrarsi con un nuovo video, un secondo teaser trailer pubblicato da Nightdive Studios per la sua nuova operazione di remaster, in questo caso applicata al particolare action adventure di Acclaim uscito originariamente su Nintendo 64 nel 1999 e poi su altre piattaforme.

Dopo essere stato annunciato da Nightdive per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch lo scorso marzo, Shadow Man Remastered si è mostrato con il primo video di gameplay al PC Gaming Show 2020 e adesso è tempo di tornare in scena con il secondo teaser trailer, visibile qui sopra.

La versione rimasterizzata è costruita sul KEX Engine di Nightdive, lo stesso utilizzato per le operazioni simili su System Shock, Turok e Forsaken. Conta su una grafica interamente rielaborata con supporto per la risoluzione in 4K ed effetti migliorati, oltre a varie altre modifiche tecniche, ma basandosi sui contenuti originali. Risulterà anche più fedele della visione originale, contenendo elementi che erano stati tagliati nella versione commercializzata di Shadow Man all'epoca.

Per chi non lo conoscesse, Shadow Man è un action adventure in terza persona incentrato su Michael LeRoi, un eroe dalle abilità sovrannaturali che vive nel periodo di Jack lo Squartatore e si ritrova coinvolto in varie situazioni tra il mondo reale e quello metafisico, dovendo combattere contro i demoni di Deadside che cercano di penetrare nel mondo degli umani.