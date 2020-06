Shadow Man Remastered: mostrato il primo video di gameplay al PC Gaming Show 2020

Il primo trailer di gameplay di Shadow Man Remastered è stato mostrato al PC Gaming Show 2020. Lo trovata in testa alla notizia. Nightdive Studios ha fatto un grande lavoro di restauro per questo titolo purtroppo dimenticato. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action in terza persona tratto dall'omonimo fumetto di Valiant Comics.

La versione rimasterizzata di Shadow Man vanterà la possibilità di selezionare la risoluzione 4K, avrà dei contenuti tagliati dall'originale e molte altre novità. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma si spera che non manchi molto per giocarci.