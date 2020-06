Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, vediamo la Collector's Edition e il trailer di Damsel

Paradox e Hardsuit Labs hanno dunque mostrato la Collector's Edition ufficiale di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, dopo il trailer che è stato già messo in scena in occasione dell'Inside Xbox all'inizio di maggio, oltre all'apparizione a sorpresa di Damsel, protagonista del siparietto in video visibile in questa pagina.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato protagonista del Paradox Insider, durante il quale è stata presentata la Collector's Edition del gioco oltre a un breve trailer incentrato sulla presenza di Damsel , personaggio di ritorno dal primo capitolo anche in questo.

La Collector's Edition sarà disponibile peraltro anche in edizione senza gioco al prezzo di 109,99 euro. L'uscita del gioco è prevista per il 2020, ancora senza una data precisa, su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.

Il trailer esteso di Damsel conferma invece la presenza del personaggio in questione all'interno del nuovo capitolo, con il ritorno anche di Courtenay Taylor a dare la propria voce, come nel capitolo originale. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si era mostrato già su Xbox Series X praticamente con lo stesso trailer "Come Dance" all'inizio di maggio, per poi essere confermato anche su PS5.