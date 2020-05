Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 anche per PS5

Paradox Interactive ha annunciato che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 di Hardsuit Labs uscirà anche per PS5, oltre che per Xbox Series X. Se ricordate la versione per la console di nuova generazione di Microsoft è stata mostrata durante l'Inside Xbox del 7 maggio, dove ovviamente la versione per la console next-gen di Sony non è stata menzionata, anche se in tanti la davano per scontata. Ora è arrivata l'ufficialità, che non fa mai male in questi casi.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa con l'annuncio:

Bloodlines 2 su Xbox Series includerà la funzione Smart Delivery - i giocatori che hanno acquistato il titolo per Xbox One riceveranno una copia del gioco ottimizzata per Xbox Series gratuitamente. In aggiunta, sarà possibile trasferire i salvataggi dei progressi sulle due versioni della console.

Ulteriori informazioni sul supporto per Xbox Series e PlayStation 5 di Bloodlines 2 arriveranno prossimamente.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un vampire RPG che include personaggi memorabili e uno storytelling profondo e reattivo. Ambientato a Seattle, i giocatori dovranno compiere scelte morali difficili che andranno ad influenzare il mondo circostante.

Caratteristiche chiave di Vampire: The Masquerade - Bloodlines: