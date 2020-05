Apex Legends Stagione 5 – La Fortuna degli Audaci, in video le abilità di Loba

Apex Legends Stagione 5 - La Fortuna degli Audaci nel nuovo video mostre le abilità di Loba, la Missione Fantasma a Pezzi di questa stagione e altro ancora. A partire dal 12 maggio, i giocatori possono unirsi per affrontare gli avversari o dare la caccia ai tesori con il lancio ufficiale per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Con la Stagione 5 - La Fortuna degli Audaci, inizia la ricerca di The Broken Ghost, che unisce la vasta tradizione del gioco, il gameplay emozionante e i premi come mai prima d'ora. La modalità PvE Missioni vedrà i giocatori andare a caccia di pacchetti di tesori nascosti in giro per la mappa per scoprire tutti i misteri di Apex Legends.

L'ingresso di Loba all'Apex Arena svela i segreti sepolti di Kings Canyon, offrendo ai giocatori la possibilità di sperimentare parti della mappa appena scoperte in questa stagione. I giocatori troveranno anche un nuovissimo Battle Pass con un bottino pieno di ricchezze e ricompense da guadagnare. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi che la stagione si divida ancora una volta con le Leghe Classificate 4 che inizieranno a Kings Canyon prima del ritorno a Confini del Mondo a giugno.

Per EA Apex Legends è una sorta di piattaforma che può durare 10 anni, siete d'accordo?