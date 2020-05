Square Enix Eidos Anthology su Steam scontata del 95%: una vagonata di giochi a un prezzo incredibile

La Square Enix Eidos Anthology su Steam è una raccolta di quasi tutti i titoli di Eidos e Square Enix. Per tenere compagnia a chi è costretto a stare in casa per colpa della pandemia di COVID-19, il publisher giapponese ha deciso di scontarla del 95%, dando tutto il ricavato in beneficenza. Potete quindi portarvi a casa più di cinquanta giochi con relativi DLC per il prezzo di un gioco solo (varia a seconda di quanti prodotti possediate già).

Si tratta di un'offerta davvero incredibile, visto che tra i giochi acquistabili a prezzo stracciato ci sono dei veri e propri classici, oltre che delle produzioni abbastanza recenti. Ad esempio ci si porta a casa tutti i Tomb Raider, tranne l'ultimo, oppure l'intera serie Deus Ex, compreso Mankind Divided. Ma ancora: la Sleeping Dogs: Definitive Edition, Just Cause 3, i Kane & Lynch, tutti i Thief, Daikatana, l'intera serie Legacy of Kain e tanti altri ancora, compresi alcuni indie di spessore come The Turing Test.

Sinceramente lasciarsi sfuggire la Square Enix Eidos Anthology sarebbe da pazzi, a meno che non si possieda la maggior parte dei titoli in offerta (ribadiamo comunque che il prezzo è proporzionale a ciò che già si possiede).

