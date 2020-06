Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, vediamo il trailer del PC Gaming Show 2020

In occasione del PC Gaming Show 2020, la software house italiana Gamera Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, gioco di ruolo d'azione in sviluppo per PC e Xbox One.

Nel video, che trovate in testa alla notizia, potete vedere alcune brevi sequenze di gioco, nonché i progressi fatti nello sviluppo. Se vi interessa potete andare su Steam e aggiungere Alaloth: Champions of The Four Kingdoms alla lista dei desideri. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita (su Steam è indicato il 2020, ma è improbabile a questo punto), quindi non resta che attendere.