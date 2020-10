PS5, la nuova versione del PlayStation Store web comincia a farsi vedere online

Con l'arrivo di PS5 è previsto un redesign completo del PlayStation Store, a partire già dalle versioni visitabili via web e mobile, attraverso una riprogettazione grafica dell'interfaccia e alcune novità per quanto riguarda l'organizzazione dei contenuti e la navigabilità, già visibili da alcune prime apparizioni della versione rinnovata.

Alcuni utenti su Reddit hanno pubblicato gli screenshot della nuova versione del PlayStation Store in versione web, che in base alla data di lancio annunciata da Sony dovrebbe essere disponibile per tutti a partire da domani, 21 ottobre, ma evidentemente il rollout è già iniziato in alcune aree geografiche.





Non è proprio un cambiamento epocale, a dire il vero, ma il sito appare più snello ed elegante, forse, con un redesign che si concentra su alcuni elementi in modo da rendere il tutto più leggibile e di più facile navigazione.

Ovviamente, tra le novità principali c'è proprio la presenza dei giochi PS5 e della sezione dedicata alla nuova piattaforma next gen di Sony, che ora risulta tra le varie opzioni del menù principale. Come riferito nel video con la presentazione dell'interfaccia di PS5 e della nuova user experience, il PlayStation Store sarà integrato direttamente all'interno di questa su console, dunque la navigazione sarà decisamente diversa da PS5.





Per quanto riguarda i cambiamenti effettuati al sito, come visibile dalle immagini pubblicate su Reddit e riportate qui sotto, non si prevedono particolari variazioni in termini di funzionalità ma piuttosto un'esperienza diversa in termini di visibilità e navigazione, in attesa di vederlo in forma completa.