PS5: PlayStation Store integrato nell'interfaccia, accessibile senza attese

Il PlayStation Store è stato integrato nell'interfaccia utente di PS5, il che significa che sarà possibile accedere alla piattaforma digitale senza attese, come invece accade su PS4.

La notizia arriva dalla presentazione dell'interfaccia di PS5, in cui finalmente Sony ha illustrato la nuova dashboard della console next-gen e le sue tante peculiarità.

Il PlayStation Store non è l'unica applicazione che ora risulta integrata nel sistema, vedi anche le guide e i feed. Tuttavia la possibilità di accedervi in maniera ancora più rapida non potrà che spingere ulteriormente le vendite dei giochi in formato.

Non è un caso che la casa giapponese punti proprio su questo aspetto, avendo deciso di lanciare la Digital Edition di PS5 in contemporanea con la versione munita di lettore disco.

Il 19 novembre scopriremo finalmente se le caratteristiche PlayStation 5 segneranno un sostanziale passo in avanti anche sul fronte dell'interfaccia utente nell'uso quotidiano.