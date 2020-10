The Witcher 3: Triss, Yennefer, Ciri e tutte le donne del gioco: cosplay di gruppo

Il cosplay perfetto ovviamente non esiste, ma nel primo pomeriggio di oggi (martedì 20 ottobre 2020) proveremo ad andarci molto vicino. Volete sapere come? Con un cosplay di gruppo dedicato a The Witcher 3.



Un cosplay di gruppo tutto al femminile, che mostra tutte (proprio tutte) le gentili donzelle dell'RPG open world di CD Projekt. Dunque ritroverete Triss Merigold, poi Yennefer, Ciri, ma anche le altre presenze femminili più secondarie.



Tra le fanciulle presenti annotiamo, andando un po' a memoria, Ida, Margarita, Francesca, Zuza, Sabrina. E le altre sinceramente le troverete da voi, commentando questo ottimo lavoro, perché altrimenti vi toglieremmo tutto il divertimento.



Eccovi l'immagine del cosplay di gruppo: tuttavia, volendo, sulle nostre pagine troverete già disponibili i costumi dedicati a personalità singole, come quello di Yennefer e quello di Ciri.