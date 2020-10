Poker Club annunciato per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch

Poker Club è stato annunciato da Ripstone: il gioco sarà disponibile a partire dal 19 novembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, con anche una versione Nintendo Switch in arrivo nel 2021.

Sfruttando tutta la potenza dell'Unreal Engine 4 e una grafica di nuova generazione, Poker Club offrirà ai giocatori la simulazione di poker più coinvolgente mai creata sia sulle piattaforme attuali che sulle console di nuova generazione.

Su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, Poker Club è stato sviluppato per sfruttare al massimo l'hardware e le caratteristiche delle console di nuova generazione. Poker Club offre una grafica a 4K a 60 fps, con tecniche di rendering avanzate, tra cui ray tracing con accelerazione hardware su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

In particolare, su PlayStation 5, Poker Club utilizzerà il feedback aptico del controller DualSense per immergere i giocatori nel tavolo da poker come mai prima d'ora. Il gioco offre anche un'opzione di Cross-Buy tra PlayStation 4 e PlayStation 5, e Smart Delivery per Xbox One e Xbox Series X, così i giocatori potranno acquistare Poker Club una sola volta, ma avere il gioco su entrambe le generazioni di console.

"Abbiamo lavorato duramente per assicurarci che Poker Club fosse disponibile al lancio delle console di nuova generazione", ha dichiarato Phil Gaskell di Ripstone Games. "Non è stato facile, ma siamo davvero lieti di poter finalmente annunciare che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: Poker Club sarà disponibile dal 19 novembre per PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One."

"Si tratta del gioco di poker che abbiamo sempre sognato, che offrirà molte più modalità di gioco rispetto a qualsiasi altro titolo. Non vediamo l'ora che i giocatori possano unirsi a noi al tavolo da poker per la stagione natalizia!"

Poker Club è stato sviluppato come un'esperienza social, in linea con il panorama videoludico attuale sempre più rivolto alle community online. Poker Club potrà connettere i giocatori con amici e appassionati di poker in tutto il mondo, offrendo tornei per oltre 200 giocatori.

Questi potranno creare un proprio club o unirsi a uno già esistente, con tanto di classifiche, tornei esclusivi e bonus di chip giornalieri, mentre collaboreranno per ottenere alcuni obiettivi condivisi in grado di sbloccare diverse ricompense.

Alcuni equipaggiamenti ed eventi personalizzabili saranno specifici per ogni club, il che significa che il modo migliore per giocare sarà l'esperienza multigiocatore, connessi con altri utenti da tutto il mondo.

Poker Club offrirà anche un gioco multi piattaforma e cross-generation, il che significa che tutti gli utenti PC, Xbox e Nintendo Switch potranno giocare tra di loro, mentre gli utenti PlayStation potranno provare un'esperienza di gioco cross-generation tra PlayStation 4 e PlayStation 5.

Poker Club offre il maggior numero di modi di giocare di sempre, grazie a diverse modalità torneo online e ring game di Texas Hold'em. I giocatori potranno anche partecipare alla sfida del PCC Poker Tour, una coinvolgente modalità carriera online che li porterà dalle semplici partite nel proprio garage a eventi con montepremi importanti.

Dai tornei a tavolo singolo a tornei a tavoli multipli, oltre a Freezeout, Shootout, Turbo, Super Turbo, Bounties e molto altro, Poker Club offre una gamma di modalità multigiocatore online che include partite private personalizzabili, tavoli aperti e tornei su vasta scala.

Anche grazie all'avanzato sistema di tutorial Poker 101, che fornirà consigli sia ai principianti che ai giocatori avanzati, Poker Club offrirà un'esperienza di poker assolutamente adatta a tutti.

Poker Club è stato realizzato da zero per offrire un'esperienza di gioco davvero avvincente su tutte le piattaforme. Con una visuale in prima persona durante le fasi di gioco, insieme a inquadrature dall'alto e cinematografiche, Poker Club offre una vera sensazione di sedersi al tavolo da poker.

Il gioco include 7 arene accuratamente riprodotte in cui giocare, che spaziano dal seminterrato della pizzeria di Ralph al lussuoso ed elegante Casinò d'Oro, mentre avanzerai di grado per diventare un giocatore professionista e accedere all'Intensity Arena, dove sarà possibile vincere grandi somme di denaro.