NVIDIA Reflex, prova della nuova tecnologia anti-latenza

I vantaggi di un monitor a 360Hz con tecnologia NVIDIA Reflex

Se da una parte stiamo assistendo al passaggio a risoluzioni superiori al 1080p, ancora preponderante nelle statistiche PC ma in buona parte legato ai portatili, dall'altra il cosiddetto Full HD resta al centro degli interessi dei giocatori che puntano al framerate elevato, spesso in ottica competitiva. Tra l'altro tutti i generi beneficiano di refresh elevati, che corrispondono al numero massimo di immagini per secondo mostrate a schermo, garantendo un'immagine più pulita e scritte leggibili anche nel caso di MOBA e strategici, ma è chiaro che i vantaggi maggiori si vedono laddove il libero controllo della telecamera con il mouse permette di ruotare la visuale a velocità fulminee. In questo caso arrivare a refresh da 360Hz comporta benefici netti anche sui 240Hz, garantendo una maggiore visibilità, nemici dai contorni più netti e una fluidità estremamente elevata. Tutti elementi che sono molto utili negli sparatutto in prima persona competitivi.

Ma i nuovi monitor 360Hz sviluppati in collaborazione con NVIDIA, basati su pannelli IPS dual-driver per ridurre i tempi di risposta mantenendo una copertura del colore elevata, vanno in tandem con la tecnologia NVIDIA Reflex che, introdotta con le nuove GeForce RTX 3000, funziona con tutte le GeForce dalla serie 900 in poi e toglie di mezzo la latenza della coda di rendering della GPU, abbassando la latenza complessiva del sistema. Riduce inoltre i colli di bottiglia e può essere sfruttata dagli sviluppatori anche per spingere il clock della GPU in modo da garantire che i frame processati vengano sparati a schermo il più rapidamente possibile. Perché tutto questo sia possibile è necessario il lavoro degli sviluppatori ma il vantaggio è chiaro. Ridurre la latenza lascia infatti più tempo per colpire un nemico che attraversa una finestra o una strada, più complicato da centrare quando all'inevitabile ritardo della reazione umana si aggiungono diverse decine di millisecondi.

I vantaggi di Reflex si estendono a tutti i sistemi compatibili con la tecnologia NVIDIA, promettendo tempi di risposta complessivi che arrivano a 21 millisecondi in 1440p a 144Hz con una configurazione di fascia alta. Ma si parla di un miglioramento nella risposta del 33% anche con una GTX 1660 Super offrendo qualche vantaggio anche nel caso dei 60Hz. Nel caso di Valorant parliamo di soli 6 millisecondi, ma contribuisce al taglio totale di latenza e sale fino 20 millisecondi con una risoluzione che mette in difficoltà la scheda di fascia media NVIDIA come il 4K.

Detto questo è chiaro il il plus di avere una configurazione capace di arrivare effettivamente a 360fps. Con l'incremento di framerate diminuisce infatti il tempo permanenza di ogni frame sullo schermo, cosa che riduce la latenza alla radice. Arrivano anche da qui, con 360fps raggiunti su un monitor a 360Hz, gli appena 12,3 millisecondi dal click del mouse, che aggiunge da meno di un secondo in modalità cablata a oltre tre in modalità wireless, fino all'inizio dell'azione sullo schermo. Valorizza quindi ulteriormente i nuovi monitor a 360Hz, sempre in ottica competitiva, che devono fare i conti con un prezzo non indifferente, almeno per essere pannelli 1080p. Ma dalla loro hanno anche uno sfizio non da poco per chi vive di millisecondi e apprezza gli extra di lusso. Sono infatti dotati di un modulo apposito chiamato Latency Analyzer.

Il Latency Analyzer contribuisce all'unicità dei nuovi display che ci mostrano infatti a schermo l'effettivo tempo di risposta del nostro sistema, con uno sfizioso overlay che permette di tarare il sistema per ottenere la minima latenza possibile. Inoltre godono di modalità ULMB, seppur limitata a 240Hz, e di una modalità G-Sync Esports, pensata per garantire sempre la latenza minima disattivando la retroilluminazione variabile. Non mancano quindi di versatilità, includendo anche una modalità dark boost per i neri, ma ci sono comunque alcuni piccoli ostacoli. Oltre al prezzo da pagare, infatti, è necessario che il mouse usato sia supportato e tra quelli in lista non è raro qualche intoppo dovuto alla gioventù dei nuovi firmare. Ma buona parte dei tempi di risposta sono già inclusi nel database del software e per gli altri siamo sicuri che i problemi saranno risolti rapidamente, almeno con i mouse più in voga.