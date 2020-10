Horace, la recensione della versione per Nintendo Switch

Cominciamo questa recensione di Horace con un semplice dato: Paul Helman e Sean Scaplehorn hanno fatto un lavoro incredibile. Lo avevamo già detto nella sua recensione PC , ma vi ripetiamo che questo gioiellino è stato realizzato da due sviluppatori umili quanto appassionati di un concetto di game design capace di trasmettere anima, tepore, emozione. Horace nasce concettualmente lì, in quel garage tipico degli anni '80 in cui una persona vuole realizzare qualcosa di suo e condividerlo con il mondo; gli strumenti oggi sono ovviamente altri e non a caso quello che ormai ci accompagna da giorni è un software estremamente maturo , appagante, profondo ma visibilmente specchio di una produzione limitata, ma - attenzione - assolutamente non limitante.

Ne scrivevamo più di un anno fa e il giudizio non è cambiato di una virgola: le trovate di level design convincono appieno, la fisica della gravità funziona, i mini-giochi sono un veloce ma godibile condimento, la dinamica dei salti si mastica subito, la risposta ai comandi è immediata e precisa, i caricamenti rendono il fallimento un'opzione non frustrante. Horace è un titolo che cattura per la forza emotiva di un mondo in guerra che non risparmia nessuno ma che, allo stesso tempo, è immerso in una vasca di humour ben calibrato che a volte alleggerisce momenti piuttosto toccanti o crudi. Capite che per un titolo del genere, basato su rapidità, comodità di controllo, anima retro, Switch è la piattaforma ideale e il lavoro svolto è egregio, sia per mappatura dei comandi sia per realizzazione tecnica del port.

Horace dona a Switch un platform con decise tinte di progressione, ma non solo: regala a Switch anche un racconto tenero, caloroso: la storia di un robot che si racconta in un universo moderno ma in guerra, con un cast di comprimari bizzarro ma ben calibrato. È questo forse ciò che colpisce di più in Horace: la narrazione , la delicatezza, la forza di un personaggio che attinge da altre opere, ma che nonostante questo ha una sua forza vitale unica, ottimamente innestata nelle tante linee di dialogo delle scene di intermezzo .

La struttura di gioco

In realtà c'è anche un altro motivo per non perdersi di nuovo Horace: la personalità degli sviluppatori ha fatto sì che il software sia pieno di citazioni e di una struttura molto nintendiana come percezione. Intendiamoci, non parliamo di idee o stile, ma di trasmissione ludica secca ma profonda, millimetrica ma non frustrante, variegata e correttamente soppesata nella sua somministrazione. Quasi ogni mini-gioco è studiato, divertente, ma nella maggior parte dei casi non necessario; eppure, nonostante il surplus di materiale, il team ha letteralmente infarcito Horace di richiami al passato retrogame, agli arcade, alle sale giochi, a un concetto di esaltazione e stupore che era proprio di quei luoghi, in quei tempi dorati.

Poi si esce dal passato e Horace si tinge di assoluta attualità, con sezioni platform appaganti, complesse, boss non difficili - grazie a un amorevole sistema di checkpoint - ma simpatici per le idee ludiche che li compongono. Un equilibrio che ci ha preso dal primo istante, sempre inserito in un contesto narrativo che ha ritmo e trascina, ravvivando la voglia di sapere come prosegue questa storia di affetto e fiducia. Giocare tutto questo flusso creativo su Switch è banalmente il modo ideale per godersi l'opera: questo è chiaramente un titolo da mentalità portatile, da immediatezza, da paura e ripresa, da viaggio e da auricolari.