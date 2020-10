God of War su PS5 andrà fino a 60 fps con l'aggiornamento

God of War su PS5 raggiungerà i 60 frame al secondo grazie all'aggiornamento pubblicato da Sony Santa Monica, che oggi ha anche svelato alcuni dettagli dei cambiamenti effettuati al gioco per l'arrivo su next gen.

God of War e Final Fantasy 7 Remake sono stati aggiornati per PS5 nei giorni scorsi, infatti, ma inizialmente senza particolari spiegazioni su cosa sia stato modificato nel codice con gli update distribuiti online già su PS4, ma qualcosa viene svelato oggi per quanto riguarda l'action game di Santa Monica.

"Che vogliate provare il gioco per la prima volta o vogliate concludere quel salvataggio nella modalità New Game Plus, God of War su PS5 offrirà fino a 60 fps utilizzando l'opzione per favorire le performance e trasferimento dei salvataggi direttamente da dove siamo rimasti su PS4"

Il tweet ufficiale di Sony Santa Monica cita dunque queste due caratteristiche come elementi principali per God of War su PS5, attraverso il nuovo aggiornamento rilasciato da Sony. Dunque da una parte viene confermata la possibilità di trasferire i salvataggi direttamente da PS4 a PS5, consentendo in questo modo di proseguire la partita direttamente sulla nuova console da dove l'avevamo interrotta, in totale continuità.

Dall'altra si parla di modalità performance a 60 fps, altra caratteristica davvero molto richiesta dai giocatori per God of War. A questo proposito, bisogna anche rilevare la scelta dei termini utilizzati da Santa Monica, che potrebbero destare qualche sospetto: si parla infatti di "fino a 60 fps usando l'opzione video per favorire le performance", cosa che fa pensare al fatto che i 60 frame al secondo non siano propriamente fissi, ma questa potrebbe essere anche un'interpretazione sbagliata della comunicazione, restiamo in attesa di riscontri pratici al riguardo.

Con un'informazione aggiunta in seguito, veniamo inoltre a sapere che verranno trasferiti su PS5 anche i salvataggi di God of War 3 Remastered.