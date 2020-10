Call of Duty: Black Ops Cold War: il trailer di lancio italiano ufficiale

Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. Per questo motivo Activision e Treyarch hanno pubblicato oggi uno spettacolare trailer ufficiale in italiano di Call of Duty: Black Ops Cold War, così da festeggiarne il ritorno su PS5, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Avete letto il nostro provato della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il gioco è ambientato nel 1981. La Guerra Fredda è al suo culmine. I poteri mondiali si contendono il controllo mentre incombe una minaccia nascosta. In Call of Duty: Black Ops Cold War, i giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie mai avvenute per fermare un complotto portato avanti per decenni.

In Call of Duty: Black Ops Cold War vi aspetta una campagna per giocatore singolo con i protagonisti di Black Ops, Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson, riuniti nella stessa squadra per affrontare un misterioso nemico conosciuto con il nome di Perseus.

Nella nuova generazione del multigiocatore di Black Ops potrete esplorare il mondo dai deserti dell'Angola al gelido Mar Nero con un'esperienza Cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori.

Una nuova esperienza cooperativa zombi vi porterà a vivere la storia dell'etere oscuro con "Die Maschine". Dovrete collaborare con una squadra d'intervento internazionale finanziata dalla CIA conosciuta come Requiem, mentre i segreti di un orribile esperimento della Seconda Guerra Mondiale minacciano gli equilibri mondiali.

Sapevate che la modalità Zombies Onslaught esclusiva PS5 e PS4 fino a fine 2021?