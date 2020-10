Star Wars: Squadrons e The Mandalorian, DLC ispirati alla serie Disney+ in arrivo

Star Wars: Squadrons si aggiornerà questa settimana con DLC basati su The Mandalorian, la serie TV di Disney+ con cui il gioco EA ovviamente condivide l'universo di riferimento, anche se un cross-over del genere giunge piuttosto inaspettato.

All'interno dell'iniziativa dei Mando Mondays che accompagneranno la seconda stagione della serie TV Disney+, e in particolare per l'evento di lancio con il primo appuntamento fissato per oggi, arriva l'annuncio riguardante Star Wars: Squadrons.





Il simulatore spaziale di Star Wars riceverà un aggiornamento dei contenuti a sorpresa, con nuovi elementi di gioco ispirati alla serie di Lucasfilm The Mandalorian, in onda esclusivamente su Disney+, giusto in tempo per la premiere della seconda stagione dello show, che si terrà il 30 ottobre.

La data di uscita di questi DLC è fissata per mercoledì 28 ottobre, giorno in cui i giocatori di Star Wars: Squadrons potranno sbloccare otto nuovi oggetti cosmetici gratuiti e ispirati alla prima stagione di The Mandalorian, per adornare i loro caccia stellari.

Il lancio dei rifornimenti porterà nuove decorazioni per la cabina di pilotaggio di ogni fazione, tra cui un ologramma, una decalcomania, le miniature del cruscotto (incluso l'adesivo Mysterious Creature per adornare qualsiasi cruscotto dei caccia stellari della Nuova Repubblica) e gadget da appendere, sia per i caccia stellari della Nuova Repubblica che dell'Impero.





L'iconico personaggio, diventato famoso come "baby Yoda", diventa dunque una decorazione per il cruscotto applicabile a qualsiasi caccia stellare della Nuova Repubblica. Entrambe le fazioni riceveranno un ologramma, una decalcomania, una miniatura del cruscotto e un gadget da appendere, per un totale di 8 decorazioni da sbloccare.

Ricordiamo, inoltre, che la seconda stagione di The Mandalorian andrà in onda su Disney+ a partire dal 30 ottobre in esclusiva.