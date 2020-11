The Witcher serie Netflix: un video mostra tutte le creature affrontate da Geralt

In attesa di avere informazioni sui nuovi episodi, Netflix ha cominciato a farci tornare l'acquolina con un nuovo trailer di The Witcher. In questi pochi istanti, infatti, possiamo vedere tutte le creature affrontate da Geral di Rivia nella Stagione 1 di The Witcher serie Netflix.

Nelle scorse ore abbiamo potuto dare una prima occhiata alle armature di Nilfgaard, finalmente degne di questo nome. Adesso il colosso dello streaming ha deciso, nell'attesa del primo trailer ufficiale, di ricordarci tutte le terrificanti creature che Henry Cavill ha dovuto affrontare nel panni dello strigo Geralt di Rivia.

Si possono notare creature note a tutti coloro che conoscono la serie di Andrzej Sapkowski , ma anche qualche new entry. La seconda stagione racconterà di Geralt che, convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, porta Cirilla a Kaer Morhen, la fortezza nella quale è cresciuto e vengono addestrati i Witcher. Qui lo strigo dovrà proteggere la sua pupilla sia da nemici esterni, sia da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno.

La Seconda Stagione di The Witcher arriverà su Netflix nel corso del 2021.