Hyrule Warriors: L'era della calamità: risoluzione e frame rate della demo in video

Un nuovo video pubblicato dal canale VG Tech ha analizzato la risoluzione e il frame rate della demo di Hyrule Warriors: L'era della calamità. Da queste immagini emerge che il gioco ha bisogno di un bel po' di ottimizzazione, dato che la fluidità scende fino a 20 fotogrammi al secondo e la risoluzione varia molto anche in base al contesto.

In modalità docked la risoluzione di base è 1440x810, con alcuni cali a 1013x570. Quando attaccata al televisore la risoluzione della UI è a 1920x1080.

In modalità portatile la risoluzione di base è 960x540, con cali fino a 676x380. In questo caso Nintendo Switch renderizza l'UI a 1280x720.

Nonostante la risoluzione variabile, gli sviluppatori non sono ancora riusciti a garantire un'esperienza fluida e solida in tutte le situazioni. Il gioco, infatti, pur avendo come obiettivo quello di girare a 30 fotogrammi al secondo ha cali che toccano i 20fps.

Anche nel nostro provato della demo di Hyrule Warriors: L'era della Calamità segnalavamo il lato tecnico come uno dei principali problemi del gioco. Riusciranno Nintendo e Koei Tecmo a sistemare il tutto in tempo per l'uscita?